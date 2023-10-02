Два фельдшера пострадали в автоаварии с участием «скорой» и грузовика в Чувашии

Два фельдшера получили травмы в результате автомобильной аварии с участием скорой помощи и грузовика в Чувашии, сообщает «РЕН ТВ».

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции

ДТП произошло на 649-м километре трассы М7. Автомобиль медиков выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком. В результате пострадали два фельдшера и водитель «скорой». Пациентов в машине не было.

Ранее в ДТП в Балашихе погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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