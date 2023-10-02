Два фельдшера пострадали в автоаварии с участием «скорой» и грузовика в Чувашии
2 октября 202300:18
Два фельдшера получили травмы в результате автомобильной аварии с участием скорой помощи и грузовика в Чувашии, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на 649-м километре трассы М7. Автомобиль медиков выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком. В результате пострадали два фельдшера и водитель «скорой». Пациентов в машине не было.
Ранее в ДТП в Балашихе погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru