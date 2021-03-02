В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса
После прививки Pfizer/BioNTech скончался 41 житель Австрии, следует из данных доклада австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за период c 27 декабря 2020 по 26 февраля 2021.
«Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — цитирует документ РИА Новости.
Отмечается, что в трех случаях связь смерти с вакцинацией была исключена после вскрытия. Другие 11 человек привились во время инкубационного периода коронавируса и скончались позже во время болезни. Еще 19 граждан имели серьезные заболевания, предположительно ставшие причиной смерти.
Обстоятельства еще восьми смертей устанавливаются.
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