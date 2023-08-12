В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30
Российский истребитель Су-30 потерпел крушение в небе над Калининградской областью. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной крушения самолета, передает ТАСС со ссылкой на военных.
Отмечается, что на истребителе во время полет не было боекомплекта. Су-30 потерпел крушение в безлюдной местности.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее военный самолёт Ан-72, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru