В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30

Российский истребитель Су-30 потерпел крушение в небе над Калининградской областью. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной крушения самолета, передает ТАСС со ссылкой на военных.

Отмечается, что на истребителе во время полет не было боекомплекта. Су-30 потерпел крушение в безлюдной местности.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее военный самолёт Ан-72, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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