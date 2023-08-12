В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30

Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной крушения самолета, передает ТАСС со ссылкой на военных.

Отмечается, что на истребителе во время полет не было боекомплекта. Су-30 потерпел крушение в безлюдной местности.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее военный самолёт Ан-72, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.