Число погибших в крушении Ми-8 на Алтае оказалось меньше заявленного
По уточнённым данным, четыре человека погибли в результате падения и возгорания вертолета Ми-8 на Алтае. Такую информацию распространили власти республики. Ранее сообщалось о шести погибших.
Также по информации пресс-секретаря главы республики Михаила Максимова, из восьми госпитализированных после катастрофы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Вертолет перевозил группу экскурсантов, он упал примерно в 200 километрах от Горно-Алтайска. Всего на борту было 16 человек, включая экипаж.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», очевидцы трагедии рассказали, что вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал и воспламенился. Ми-8 принадлежит компании «Алтай авиа». Согласно данным сервиса СПАРК, внеплановая проверка, проведенная Ространснадзором в январе 2021 года, выявила в неё 37 нарушений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru