СМИ: Военный самолет Ан-72 потерпел аварию в Ростове-на-Дону

Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе на аэродроме Центральный. При посадке Ан-72 упал за пределами взлётно-посадочной полосы.

Сообщается, что никто не пострадал, а у самолёта, который носом ударился о землю, повреждена стойка шасси.

Официальных комментариев о произошедшем нет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Камчатке при выполнении учебного полёта разбился истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

