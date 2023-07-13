СМИ: Военный самолет Ан-72 потерпел аварию в Ростове-на-Дону

Военный самолёт Ан-72, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе на аэродроме Центральный. При посадке Ан-72 упал за пределами взлётно-посадочной полосы.

Сообщается, что никто не пострадал, а у самолёта, который носом ударился о землю, повреждена стойка шасси.

Официальных комментариев о произошедшем нет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Камчатке при выполнении учебного полёта разбился истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:Российская АрмияПроисшествиеРостов-на-ДонуКрушение Самолета

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