СМИ: Военный самолет Ан-72 потерпел аварию в Ростове-на-Дону
Военный самолёт Ан-72, выполнявший учебный полёт, потерпел аварию в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.
Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе на аэродроме Центральный. При посадке Ан-72 упал за пределами взлётно-посадочной полосы.
Сообщается, что никто не пострадал, а у самолёта, который носом ударился о землю, повреждена стойка шасси.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Камчатке при выполнении учебного полёта разбился истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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