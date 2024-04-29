СКР приступил к расследованию из-за захоронения мирных жителей со следами пыток

Следственный комитет России сообщает об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток в городе Авдеевка ДНР. Сотрудники СК России начнут расследование преступлений вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики.

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«Сообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Официальные представители Украины не комментировали данные о предполагаемых преступлениях вооруженных сил страны.

Ранее Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, заявил об обнаружении тел мирных жителей со следами пыток в освобожденной Авдеевке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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