СКР приступил к расследованию из-за захоронения мирных жителей со следами пыток
Следственный комитет России сообщает об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток в городе Авдеевка ДНР. Сотрудники СК России начнут расследование преступлений вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики.
«Сообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Официальные представители Украины не комментировали данные о предполагаемых преступлениях вооруженных сил страны.
Ранее Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, заявил об обнаружении тел мирных жителей со следами пыток в освобожденной Авдеевке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг заявил о «приближении» Украины к членству в НАТО
- СКР приступил к расследованию из-за захоронения мирных жителей со следами пыток
- Троицкий объявил об отмене концертов «Коррозии металла» в России
- В курском поселке Глушково повреждены три домовладения
- Россиянам напомнили о подорожании вина с 1 мая
- МИД Таджикистана направил ноту российскому послу
- Приостановлена оплата товаров из Италии рублями
- Sohu: Россия внезапно ответила США на конфискацию активов
- Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских
- Бывший генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть убийство Листьева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru