СКР приступил к расследованию из-за захоронения мирных жителей со следами пыток

«Сообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.



Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.



Официальные представители Украины не комментировали данные о предполагаемых преступлениях вооруженных сил страны.

Ранее Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики, заявил об обнаружении тел мирных жителей со следами пыток в освобожденной Авдеевке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







