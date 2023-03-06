В аварии на трассе в Нижегородской области погибли двое детей

В Нижегородской области на дороге Чернышиха - Большое Мурашкино произошла смертельная автоавария, сообщил в Telegram замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

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Водитель УАЗ «Патриот» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В салоне каждой машины находились взрослый и двое детей.

В результате пострадали четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей 3 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Однако спасти их не удалось.

Еще двоих пострадавших эвакуируют в областную больницу имени Семашко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТП
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