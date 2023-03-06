В аварии на трассе в Нижегородской области погибли двое детей

Водитель УАЗ «Патриот» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В салоне каждой машины находились взрослый и двое детей.

В результате пострадали четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей 3 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Однако спасти их не удалось.

Еще двоих пострадавших эвакуируют в областную больницу имени Семашко.

Ранее в Санкт-Петербурге «ВАЗ» сбил женщину с коляской.

