В Санкт-Петербурге «ВАЗ» сбил женщину с коляской

Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Автоавария произошла на Каменноостровском проспекте. За рулем ВАЗ-111940 находилась женщина 1964 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и ее ребенок 2022 года рождения в состоянии средней степени тяжести были направлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.

