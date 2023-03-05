В Санкт-Петербурге «ВАЗ» сбил женщину с коляской

В Санкт-Петербурге автомобиль «ВАЗ» сбил женщину с ребенком в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

Она переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Автоавария произошла на Каменноостровском проспекте. За рулем ВАЗ-111940 находилась женщина 1964 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и ее ребенок 2022 года рождения в состоянии средней степени тяжести были направлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТПСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры