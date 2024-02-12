В Астраханской области около 23 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Он отметил, что восстановление идет в круглосуточном режиме. По словам Бабушкина, аварийные отключения зафиксированы в Красноярском, Енотаевском и Харабалинском районах, единичные заявки также поступают из Черноярского и Наримановского районов.

Губернатор рассказал, что на проводах линий электропередачи образовался толстый слой льда, что значительно увеличило их вес и привело к обрывам. Он подчеркнул, что энергетики приступили к ликвидации последствий непогоды, задействовано 38 бригад и 57 единиц техники.

Ранее сообщалось, что более 30 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за коротких замыканий и обрыва линии электропередачи на фоне непогоды, передает «Радиоточка НСН».

