В Астраханской области БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод
13 мая 202610:40
Юлия Савченко
Атаку украинских беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод отразили в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
Как отметил губернатор, все дроны сбили либо подавили средствами РЭБ.
«Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов», - написал Бабушкин на платформе «Макс».
По его словам, никто из сотрудников завода не пострадал. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.
Между тем силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве, сообщает 360.ru.
