В Астраханской области БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод

Как отметил губернатор, все дроны сбили либо подавили средствами РЭБ.

«Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов», - написал Бабушкин на платформе «Макс».

По его словам, никто из сотрудников завода не пострадал. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.

Между тем силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве, сообщает 360.ru.

