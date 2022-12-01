В Астрахани в ДТП с пожарной машиной пострадали дети
1 декабря 202200:01
В Астрахани среди пострадавших в автоаварии с пожарной машиной и автобусом оказались четверо детей, сообщает «РЕН ТВ».
Пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают состояние несовершеннолетних как средней тяжести.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло на улице Комсомольская, в районе дома номер 171. Один человек погиб и 10 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru