В Астрахани в ДТП с пожарной машиной пострадали дети

В Астрахани среди пострадавших в автоаварии с пожарной машиной и автобусом оказались четверо детей, сообщает «РЕН ТВ».

В МВД России назвали самую частую причину ДТП по вине водителей

Пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают состояние несовершеннолетних как средней тяжести.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на улице Комсомольская, в районе дома номер 171. Один человек погиб и 10 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АстраханьДТПАварияДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры