Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Астрахани

Один человек погиб и 10 пострадали в результате аварии, в которой столкнулись маршрутное такси и пожарная машина в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Комсомольская, в районе дома номер 171. Жертвой автоаварии стал сотрудник противопожарной службы. Все пострадавшие, включая троих несовершеннолетних, госпитализированы.

Ранее четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

