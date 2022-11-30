Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Астрахани
Один человек погиб и 10 пострадали в результате аварии, в которой столкнулись маршрутное такси и пожарная машина в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.
Как отмечается, ДТП произошло на улице Комсомольская, в районе дома номер 171. Жертвой автоаварии стал сотрудник противопожарной службы. Все пострадавшие, включая троих несовершеннолетних, госпитализированы.
Ранее четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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