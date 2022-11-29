В МВД России назвали самую частую причину ДТП по вине водителей
Нарушение водителями правил проезда перекрестков стало самой распространённой причиной ДТП на российских дорогах. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. Там уточнили, что с января по октябрь 2022 года по этой причине произошли почти 18 тысяч аварий.
В ГУОБДД отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП снизилось на 7%, но тем не менее, это самая распространенная причина автоаварий, в том числе и с тяжелыми последствиями. Также среди основных видов ДТП по вине водителей в Госавтоинспекции назвали «неправильный выбор дистанции» (10,4 тыс. ДТП), «выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения» (8,455 тыс. ДТП), «нарушение правил проезда пешеходных переходов» (8,427 тыс. ДТП), «нарушения водителями требований сигнала светофора» (2,814 тыс. ДТП). Наименее распространенной причиной аварий по вине водителей стало нарушение правил обгона (1,165 тыс. ДТП).
В Госавтоинспекции подчеркнули, что любое нарушение ПДД провоцируется либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры водителей. Всего, по данным ГУОБДД, за десять месяцев текущего года в России зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 5,5% (почти 104 тыс. происшествий). Число погибших в них людей сократилось на 5,1% (11,5 тыс. человек), раненых - на 5,6% (130,6 тыс. человек).
Ранее Минцифры сообщило о том, что Госуслуги запустили тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети «ВКонтакте». Она позволит предъявлять электронное водительское удостоверение.
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