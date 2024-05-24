В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Согласно данным, авария произошла на улице Комсомольская. Отмечается, что водитель Renault Megane не уступил дорогу автомобилю Lada Priora и врезался в него. Сообщатся, что пассажир иномарки умер в машине скорой помощи.

Указывается, что пострадали четверо человек, в том числе пассажирка Lada 2008 года рождения, девочка была доставлена в реанимацию. Прокуратура области и следователи организовали проверки.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус в подмосковном Воскресенске, три человека пострадали, передает «Радиоточка НСН».

