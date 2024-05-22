Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, семеро пострадали
В результате дорожной аварии с участием микроавтобуса в Саратовской области погиб один человек, не менее семи получили травмы. Информацию об этом через соцсети распространил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.
Он уточнил, что смертельное ДТП случилось в Татищевском районе возле села Карякино около половины первого дня. Там столкнулись микроавтобус Ford и УАЗ «Буханка». Все пострадавшие госпитализированы.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте работали сотрудники областной службы спасения, бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ЧП.
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