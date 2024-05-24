В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с такси и автобусом
24 мая 202413:01
Легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус в подмосковном Воскресенске, три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
ДТП произошло около 11:00 на улице Ленинской.
«По предварительной информации, водитель, управляя... Renault, выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с рейсовым автобусом марки "Луидор"», — указали в МВД.
На фото с места аварии видно, что Renault оказался автомобилем такси. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru