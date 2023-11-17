Спасатели завершили разбор завалов в частично обрушившемся доме в Астрахани

По данным главка МЧС по Астраханской области, работы с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 кубических метров конструктивных элементов дома.

Отмечается, что к работам привлекались семь единиц инженерной техники.

Ранее в Астрахани обрушилась часть жилого дома, погиб один человек. В Следственном комитете заявили, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

