«Город плывет!»: В Астрахани связали ЧП в жилом доме с «деревянной» канализацией
Член штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина заявила НСН, что городу необходимо 40 миллиардов для ремонта канализации.
Астраханской области требуется 40 миллиардов рублей для ремонта канализации, жители региона жалуются на затопление подвалов и обрушение дорог, заявила член штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Shot» сообщал, что обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды. Указывалось, что фундамент могло подмыть после того, как батарея лопнула в четвертом подъезде. Следственный комитет утверждает на данном этапе, что обвал произошел после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену. Никитина рассказала, что происходит в районе ЧП.
«Должна быть проведена экспертиза, потому что мнения разделились. Не знаю, как так быстро снос одной из стен мог повлиять на весь дом. Мы общались с жителями, они говорят, что у них у всех затоплены подвалы, весь микрорайон. Они теперь все боятся, хотят, чтобы их дома снесли. Но у нас некуда расселять, такая проблема. Поэтому одна из версий – это именно затопление подвалов в домах. У нас есть управляющие компании, которые должны знать, что происходит в домах. Возле домов построен огромный торговый центр, может, это тоже повлияло на нагрузку. Сама планировка города должна изучаться специалистами при строительстве», - отметила она.
Никитина связала происходящее с деревянными трубами канализации, которая не ремонтировалась практически 70 лет. По этой причине в регионе страдают не только дома, но и дороги, добавила она.
«Вся страна знает, что у нас проблемы с канализацией, у нас проваливаются машины. На следующей неделе мы будем проводить совещание, люди уже боятся ездить по дорогам. Около 40 миллиардов надо, чтобы отремонтировать всю канализацию, которая не ремонтировалась лет 70. У нас даже есть деревянные трубы! Мы тратим деньги на дороги, но не на инфраструктуру. Сейчас нам надо всю Астрахань перерыть, это все очень страшно. Наш город плывет, плывет в канализации. Мы все хотим это остановить», - заключила собеседница НСН.
ЧП в Астрахани произошло в четверг вечером, 16 ноября. Погиб один человек, после обрушения двух подъездов из пятиэтажного здания были эвакуированы более 200 жильцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что продолжает пользоваться iPhone
- Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Крымом
- У осужденного за хищения экс-главы Дил-банка украли с криптокошелька $335 тысяч
- В Севастополе сбиты две воздушные цели
- Песков: Не являюсь поклонником Моргенштерна
- Госпошлина за загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей с 1 июля 2024 года
- Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
- Песков: Россия через 10 лет станет сильнее, мудрее и богаче
- СМИ: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru