«Город плывет!»: В Астрахани связали ЧП в жилом доме с «деревянной» канализацией

«Должна быть проведена экспертиза, потому что мнения разделились. Не знаю, как так быстро снос одной из стен мог повлиять на весь дом. Мы общались с жителями, они говорят, что у них у всех затоплены подвалы, весь микрорайон. Они теперь все боятся, хотят, чтобы их дома снесли. Но у нас некуда расселять, такая проблема. Поэтому одна из версий – это именно затопление подвалов в домах. У нас есть управляющие компании, которые должны знать, что происходит в домах. Возле домов построен огромный торговый центр, может, это тоже повлияло на нагрузку. Сама планировка города должна изучаться специалистами при строительстве», - отметила она.

Никитина связала происходящее с деревянными трубами канализации, которая не ремонтировалась практически 70 лет. По этой причине в регионе страдают не только дома, но и дороги, добавила она.

«Вся страна знает, что у нас проблемы с канализацией, у нас проваливаются машины. На следующей неделе мы будем проводить совещание, люди уже боятся ездить по дорогам. Около 40 миллиардов надо, чтобы отремонтировать всю канализацию, которая не ремонтировалась лет 70. У нас даже есть деревянные трубы! Мы тратим деньги на дороги, но не на инфраструктуру. Сейчас нам надо всю Астрахань перерыть, это все очень страшно. Наш город плывет, плывет в канализации. Мы все хотим это остановить», - заключила собеседница НСН.

ЧП в Астрахани произошло в четверг вечером, 16 ноября. Погиб один человек, после обрушения двух подъездов из пятиэтажного здания были эвакуированы более 200 жильцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

