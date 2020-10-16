В Армении заявили о тяжелых боях на юге Карабаха

На юге Нагорного Карабаха продолжаются тяжелые боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По словам Ованнисяна, в северной части армия Азербайджана отступила. Он отметил, что противник не занял на этой территории ни одной позиции.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в пятницу в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе.



