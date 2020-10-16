В Армении заявили о тяжелых боях на юге Карабаха
16 октября 202021:47
На юге Нагорного Карабаха продолжаются тяжелые боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.
По словам Ованнисяна, в северной части армия Азербайджана отступила. Он отметил, что противник не занял на этой территории ни одной позиции.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в пятницу в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru