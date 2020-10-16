Несколько взрывов прогремело в столице НКР

Несколько взрывов произошло в пятницу в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают «Известия».

Не менее пяти мощных взрывов прогремели с столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передаёт корреспондент издания на месте событий. В городе пропало электричество. Кроме того, сообщается, что в Степанакерте впервые за три дня включили сирену воздушной тревоги.

Ранее в пятницу Азербайджан заявил, что Армения атаковала Нахичеванскую Автономную Республику. Минобороны Армении опровергло заявление Баку.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ведении военных действий в зоне соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Позже в Москве стороны конфликта достигли договорённостей о прекращении огня с 10 октября, однако вооружённые столкновения в зоне конфликта продолжаются.

