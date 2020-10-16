Алиев: Говорить о вводе миротворцев в Карабах рано

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу A-Haber заявил, что в данный момент рано говорить о вводе миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров призвал разместить российских миротворцев на Южном Кавказе для контроля за режимом прекращения огня, отметив при этом, что необходимо согласие обеих сторон военного конфликта.

Азербайджанский лидер назвал замечание России справедливым, подчеркнув, что пункт о введении миротворцев есть в базовых принципах Азербайджана, но лишь на последнем этапе решения ситуации. Алиев отметил, что вопрос о вводе миротворческих сил можно рассматривать «после деоккупации территорий, возвращении туда беженцев».

Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе появились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже в Москве стороны конфликта пришли к соглашению о прекращении огня с 10 октября, однако боевые действия на территории Карабаха продолжаются.

