В Армении сообщили о нападении на сына Пашиняна

Политик не привел подробностей нападения.

При этом спикер связал произошедшее с двумя другими инцидентами, в которых участвовали представители оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Так, на минувшей неделе депутат-оппозиционер Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, а накануне другой представитель оппозиции устроил «провокацию» в Ереване против самого Симоняна.

«Это череда организованных провокаций, следы которых ... ведут за пределы нашей страны», — подчеркнул спикер, пообещав «правовую и политическую реакцию».

