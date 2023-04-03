В Армении сообщили о нападении на сына Пашиняна
Нападение было совершено в воскресенье на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. Об этом сообщил в соцсетях спикер парламента республики Ален Симонян.
Политик не привел подробностей нападения.
При этом спикер связал произошедшее с двумя другими инцидентами, в которых участвовали представители оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Так, на минувшей неделе депутат-оппозиционер Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, а накануне другой представитель оппозиции устроил «провокацию» в Ереване против самого Симоняна.
«Это череда организованных провокаций, следы которых ... ведут за пределы нашей страны», — подчеркнул спикер, пообещав «правовую и политическую реакцию».
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