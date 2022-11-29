Брат Никола Пашиняна попал в ДТП в Ереване

По информации издания, мужчина был доставлен в госпиталь. Отмечается, что тяжёлых травм Армен Пашинян не получил, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время пострадавшего оперируют.

Ранее перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ДТП попал автобус с футболистами сборной Швейцарии, сообщает RT.

