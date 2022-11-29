Брат Никола Пашиняна попал в ДТП в Ереване
Армен Пашинян, брат премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщает газета «Армянское время», принадлежащая семье главы армянского правительства.
По информации издания, мужчина был доставлен в госпиталь. Отмечается, что тяжёлых травм Армен Пашинян не получил, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время пострадавшего оперируют.
Ранее перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ДТП попал автобус с футболистами сборной Швейцарии, сообщает RT.
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