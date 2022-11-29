Брат Никола Пашиняна попал в ДТП в Ереване

Армен Пашинян, брат премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал в ДТП в Ереване. Об этом сообщает газета «Армянское время», принадлежащая семье главы армянского правительства.

В МВД России назвали самую частую причину ДТП по вине водителей

По информации издания, мужчина был доставлен в госпиталь. Отмечается, что тяжёлых травм Армен Пашинян не получил, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время пострадавшего оперируют.

Ранее перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре в ДТП попал автобус с футболистами сборной Швейцарии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияЕреванДТПНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры