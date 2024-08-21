В Армении нашли мертвым пропавшего россиянина
Армянские спасатели нашли тело россиянина, который пропал 20 августа в Котайкской области республики. Об этом сообщила спасательная служба МВД страны. Обстоятельства гибели 22-летнего мужчины сейчас устанавливается.
Накануне россиянин выехал на велосипеде в город Раздан из курортного поселка Анкаван, позднее он перестал выходить на связь. Спасатели нашли тело молодого человека в среду на автодороге Раздан-Анкаван близ водохранилища, которое расположено примерно в 70 километрах от Еревана. В поисковых работах были задействованы 34 спасателя и два дрона.
Ранее мать пропавшей на Маврикии россиянки допустила, что с нее потребуют выкуп.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru