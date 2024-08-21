В Армении нашли мертвым пропавшего россиянина

Накануне россиянин выехал на велосипеде в город Раздан из курортного поселка Анкаван, позднее он перестал выходить на связь. Спасатели нашли тело молодого человека в среду на автодороге Раздан-Анкаван близ водохранилища, которое расположено примерно в 70 километрах от Еревана. В поисковых работах были задействованы 34 спасателя и два дрона.

Ранее мать пропавшей на Маврикии россиянки допустила, что с нее потребуют выкуп.



