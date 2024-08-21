Мать пропавшей на Маврикии россиянки допустила, что с нее потребуют выкуп

Пропавшую на Маврикии гражданку РФ Залию Шамигулову могут использовать в качестве заложницы с целью получения выкупа. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявила мать пропавшей девушки.

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По её словам, Залия должна была в конце августа покинуть остров, так как заканчивался срок действия визы. Однако позже связь с девушкой была потеряна.

«У меня есть ощущение, что там как-то связан парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась в какую-то часть острова. Мне кажется, что они там выкуп хотят», – заключила мать Шамигуловой.

Ранее в Турции спасатели и полиция объявили розыск 48-летней российской туристки Натальи Сомовой, которая вышла из отеля и пропала, сообщает RT.

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Фото: mauritius.mid.ru
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