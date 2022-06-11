В Анталье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в турецком курортном городе Анталья. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) республики.

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Природное явление зарегистрировали в 05:05 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,2 километра.

В среду землетрясение произошло в Иркутской области, в эпицентре магнитуда составила 8,4.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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