СМИ: турист из России утонул на пляже пятизвездочного отеля в Турции
Российский турист утонул в Турции на пляже одного из пятизвездочных отелей в Анталии, сообщает турецкое издание Karaman Habercisi.
По данным издания, трагедия произошла 8 июня в курортной зоне Манавгат. 54-летний россиянин пошёл купаться и в какой-то момент начал тонуть. Спасатели и другие отдыхающие вытащили его на берег, сделали мужчине искусственное дыхание и массаж сердца.
Затем россиянина госпитализировали в ближайшую больницу но врачи оказались бессильны - несмотря на все их усилия мужчина скончался, не приходя в сознание.
Ранее МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне.
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