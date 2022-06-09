СМИ: турист из России утонул на пляже пятизвездочного отеля в Турции

По данным издания, трагедия произошла 8 июня в курортной зоне Манавгат. 54-летний россиянин пошёл купаться и в какой-то момент начал тонуть. Спасатели и другие отдыхающие вытащили его на берег, сделали мужчине искусственное дыхание и массаж сердца.

Затем россиянина госпитализировали в ближайшую больницу но врачи оказались бессильны - несмотря на все их усилия мужчина скончался, не приходя в сознание.

Ранее МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне.

