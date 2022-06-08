На Байкале произошло землетрясение 8,4 балла

В Иркутской области 8 июня в 20:25 (15:25 по мск) произошло землетрясение, в эпицентре магнитуда составила 8,4 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр землетрясения был в 103 км к востоку от Иркутска. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. В эпицентре магнитуда составила 8,4 балла, однако в городах магнитуда составила около 5 баллов.

В самом Иркутске ощущалось 4,5 балла. Никто не пострадал, постройки не разрушены.

