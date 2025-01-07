В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

В ведомстве отметили, что более 14 тысяч кг нефтесодержащих отходов были собраны в порту Анапы, В акватории которого, до села Витязево, специалистами абсорбируется мазут.

«За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии», - уточняется в сообщении.

Ранее научный руководитель Института водных проблем, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян заявил, что туристический сектор Кубани, по предварительным данным, минимум на один сезон может утратить возможность использования курортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

