В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Порядка 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта были вывезены с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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В ведомстве отметили, что более 14 тысяч кг нефтесодержащих отходов были собраны в порту Анапы, В акватории которого, до села Витязево, специалистами абсорбируется мазут.

«За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии», - уточняется в сообщении.

Ранее научный руководитель Института водных проблем, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян заявил, что туристический сектор Кубани, по предварительным данным, минимум на один сезон может утратить возможность использования курортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Оперштаб Краснодарского края
ТЕГИ:НефтепродуктыКраснодарский КрайАнапа

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