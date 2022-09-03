В Якутии сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов
Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Хангаласского района Якутии, грузов в них не было, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«На территории Хангаласского района, в 3 км от станции Кердем, произошел сход 15 пустых вагонов грузового поезда», — отметили в ведомстве.
Поезд следовал по маршруту Нижний Бестях - Алдан (Амуро-Якутская железнодорожная магистраль).
В результате инцидента были повреждены пути на протяжении 300 м, задержан пассажирский поезд из Благовещенска в якутский поселок Нижний Бестях.
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