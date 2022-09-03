В Якутии сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов

Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Хангаласского района Якутии, грузов в них не было, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Поезда из Крыма в Херсон и Запорожскую область запустят позднее

«На территории Хангаласского района, в 3 км от станции Кердем, произошел сход 15 пустых вагонов грузового поезда», — отметили в ведомстве.

Поезд следовал по маршруту Нижний Бестях - Алдан (Амуро-Якутская железнодорожная магистраль).

В результате инцидента были повреждены пути на протяжении 300 м, задержан пассажирский поезд из Благовещенска в якутский поселок Нижний Бестях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Железная ДорогаЯкутия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры