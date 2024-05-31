В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем

В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем, сообщили в Следственном комитете России.

Под Волгоградом после схода поезда с рельсов произошел пожар

В результате аварии сейчас остановлено движение по перегону Забайкальской ж/д.

Следователи сейчас устанавливают причины произошедшего. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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