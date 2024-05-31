В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем
31 мая 202413:06
В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем, сообщили в Следственном комитете России.
В результате аварии сейчас остановлено движение по перегону Забайкальской ж/д.
Следователи сейчас устанавливают причины произошедшего. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в СК РФ.
Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пэрис Хилтон выпустит первый за 18 лет альбом Infinite Icon
- СМИ: Блогер Милохин планирует вернуться в Москву
- Зеленский снова отказался от переговоров с Россией
- Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных москвичей
- В Риме запретили Киеву использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ
- Минздрав РФ: Рост цен на жизненно важные лекарства значительно ниже инфляции
- В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя
- Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной 75 на 75
- Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ
- Всемирный банк: Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru