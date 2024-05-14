Под Волгоградом после схода поезда с рельсов произошел пожар

Цистерна с топливом и вагон с пиломатериалами загорелись на станции Котлубань в Городищенском районе под Волгоградом. Об этом сообщило управление МЧС по Волгоградской области.

Ночью 14 мая на станции Котлубань с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. По данным Приволжской железной дороги, причиной ЧП стало вмешательство посторонних лиц, пишет «Свободная пресса». Движение поездов было временно приостановлено.

«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание», — отметили в МЧС.

По данным ведомства, никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Ранее под Симферополем три железнодорожные цистерны загорелись из-за технологического нарушения, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.

