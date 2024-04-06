В американском штате Нью-Джерси произошло новое землетрясение магнитудой 4,0

По данным специалистов, в 17:59 (00:59 мск) подземные толчки зафиксировали в 7 километрах от Глэдстоуна, находящегося в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,4 километра.

Ранее в США зарегистрировали землетрясение с эпицентром в штате Нью-Джерси. Магнитуда толчков в Нью-Йорке составила около 4,8.

