В американском штате Нью-Джерси произошло новое землетрясение магнитудой 4,0
6 апреля 202402:20
Новое землетрясение произошло в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка, его магнитуда составила 4,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную геологическую службу США (USGS).
По данным специалистов, в 17:59 (00:59 мск) подземные толчки зафиксировали в 7 километрах от Глэдстоуна, находящегося в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,4 километра.
Ранее в США зарегистрировали землетрясение с эпицентром в штате Нью-Джерси. Магнитуда толчков в Нью-Йорке составила около 4,8.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru