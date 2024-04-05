В Нью-Йорке остановили работу аэропортов после землетрясения
5 апреля 202422:45
Аэропорт имени Джона Кеннеди и воздушная гавань Ньюарка приостановили работу после землетрясения, сообщила на брифинге глава штата Кэти Хокул.
«Аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», - отметила она.
В аэропорту Джона Кеннеди задержали 95 рейсов. В Ньюарке пассажиры ждут отправления 191 рейса, пишет РИА Новости.
Землетрясение в районе Нью-Йорка произошло 5 апреля. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нью-Йорке остановили работу аэропортов после землетрясения
- КГБ Белоруссии задержал агента военной разведки Украины
- Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за паводка
- В зону затопления в Орске попали более 10 тысяч человек
- В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг
- В Новой Москве после поджога восстановили мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- Минюст признал иноагентами писателя Веллера и предпринимателя Татулову
- Константинопольский патриарх восстановил Кураева в сане
- В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
- Более половины россиян положительно оценили качество отечественного вина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru