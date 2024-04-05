В Нью-Йорке остановили работу аэропортов после землетрясения

Аэропорт имени Джона Кеннеди и воздушная гавань Ньюарка приостановили работу после землетрясения, сообщила на брифинге глава штата Кэти Хокул.

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«Аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», - отметила она.

В аэропорту Джона Кеннеди задержали 95 рейсов. В Ньюарке пассажиры ждут отправления 191 рейса, пишет РИА Новости.

Землетрясение в районе Нью-Йорка произошло 5 апреля. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, отмечает «Радиоточка НСН».

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