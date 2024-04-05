В США произошло землетрясение магнитудой 4,8

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 5,5 км к северо-западу от города Эдисон. Также сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли 12 человек и более тысячи пострадали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».