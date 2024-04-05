В США произошло землетрясение магнитудой 4,8
5 апреля 202417:41
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 5,5 км к северо-западу от города Эдисон. Также сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли 12 человек и более тысячи пострадали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru