В США произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 5,5 км к северо-западу от города Эдисон. Также сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли 12 человек и более тысячи пострадали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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