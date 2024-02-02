Во Флориде легкомоторный самолет упал на трейлеры с отдыхающими
2 февраля 202412:13
На юге США легкомоторный самолет упал на трейлеры, в которых находились люди, сообщает NBC News.
Погибли несколько человек, сам пилот и отдыхавшие в кемпинге во Флориде. Загорелись сразу пять трейлеров, жильцы смогли выбраться наружу только из двух.
Незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе двигателя.
Ранее в Бельгии при крушении самолета погибли два человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru