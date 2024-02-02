Во Флориде легкомоторный самолет упал на трейлеры с отдыхающими

Погибли несколько человек, сам пилот и отдыхавшие в кемпинге во Флориде. Загорелись сразу пять трейлеров, жильцы смогли выбраться наружу только из двух.

Незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе двигателя.

Ранее в Бельгии при крушении самолета погибли два человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



