Во Флориде легкомоторный самолет упал на трейлеры с отдыхающими

На юге США легкомоторный самолет упал на трейлеры, в которых находились люди, сообщает NBC News.

СМИ: Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот перенёс инфаркт

Погибли несколько человек, сам пилот и отдыхавшие в кемпинге во Флориде. Загорелись сразу пять трейлеров, жильцы смогли выбраться наружу только из двух.

Незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе двигателя.

Ранее в Бельгии при крушении самолета погибли два человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Соцсети/aerovodochody
ТЕГИ:ЖертвыСШАФлоридаКрушение Самолета

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