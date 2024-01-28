В Бельгии при крушении самолета погибли два человека

В результате крушения легкомоторного самолета в бельгийском городе Спа погибли два человека, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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По данным полиции, самолет совершил неудачную посадку. Причиной назван сильный ветер.

При снижении воздушное судно врезалось в автомобиль у посадочной полосы и взорвалось. На место происшествия прибыли спасатели.

В Афганистане 21 января произошло крушение самолета Falcon 10. Борт выполнял чартерный рейс из Индии в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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