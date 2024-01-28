В Бельгии при крушении самолета погибли два человека
28 января 202417:59
В результате крушения легкомоторного самолета в бельгийском городе Спа погибли два человека, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным полиции, самолет совершил неудачную посадку. Причиной назван сильный ветер.
При снижении воздушное судно врезалось в автомобиль у посадочной полосы и взорвалось. На место происшествия прибыли спасатели.
В Афганистане 21 января произошло крушение самолета Falcon 10. Борт выполнял чартерный рейс из Индии в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru