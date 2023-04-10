Пятеро человек погибли в результате стрельбы в американском Луисвилле
10 апреля 202316:36
В центре американского города Луисвилль произошла стрельба, сообщает полиция.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадало шесть человек, в том числе полицейский. По информации местных СМИ, стрельба произошла в Старом национальном банке.
Upd: полиция сообщила о пяти погибших.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что стрельбу в христианской школе американского Нэшвилла устроила Одри Хейл — 28-летняя девушка-трансгендер, ранее учившаяся в этом заведении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru