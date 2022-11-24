Стрельба у школы в США: есть раненые

В американском штате Филадельфия недалеко от школы произошла стрельба, сообщает телеканал CBS.

В одном из кафе Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

Как минимум четыре ученика получили ранения. Инцидент произошел в квартале от школы. Огонь был открыт из проезжающего внедорожника.

Пострадали две 15-летние девочки, и двое 16-летних юношей.

Ранее стрельба произошла в колледже в канадском Квебеке, четыре человека пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаШколаСША
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