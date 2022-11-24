Стрельба у школы в США: есть раненые
24 ноября 202206:16
В американском штате Филадельфия недалеко от школы произошла стрельба, сообщает телеканал CBS.
Как минимум четыре ученика получили ранения. Инцидент произошел в квартале от школы. Огонь был открыт из проезжающего внедорожника.
Пострадали две 15-летние девочки, и двое 16-летних юношей.
Ранее стрельба произошла в колледже в канадском Квебеке, четыре человека пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru