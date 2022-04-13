В Алуште задержали мужчину, бросавшего листовки в почтовые ящики

В Алуште задержан местный житель, который распространял листовки «с ложной информацией о действиях ВС РФ на Украине», сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.

Как заявило следствие, 31-летний мужчина изготавливал листовки у себя дома, а затем разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов, а также расклеивал на улицах и остановках.

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В ведомстве сообщили, что в ходе обыска в квартире задержанного силовики изъяли листовки, которые подтверждают его причастность к содеянному.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о действиях ВС РФ на территории Украины.

Ранее в Москве был задержан гражданин Колумбии «за фейки о Вооруженных силах РФ», которые распространял в соцсетях.


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