В Алуште задержали мужчину, бросавшего листовки в почтовые ящики
В Алуште задержан местный житель, который распространял листовки «с ложной информацией о действиях ВС РФ на Украине», сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.
Как заявило следствие, 31-летний мужчина изготавливал листовки у себя дома, а затем разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов, а также расклеивал на улицах и остановках.
В ведомстве сообщили, что в ходе обыска в квартире задержанного силовики изъяли листовки, которые подтверждают его причастность к содеянному.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о действиях ВС РФ на территории Украины.
Ранее в Москве был задержан гражданин Колумбии «за фейки о Вооруженных силах РФ», которые распространял в соцсетях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине
- Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян
- Австрия против введения эмбарго на российский газ
- Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
- Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
- Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
- В Алуште задержали мужчину, бросавшего листовки в почтовые ящики
- Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд
- Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров
- Льготную ипотеку в России решили давать ИТ-специалистам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru