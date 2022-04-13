В Совфеде рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ

Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации. Об этом рассказала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Так, законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в РФ Генпрокуратурой за распространение недостоверной информации, в том числе о ВС РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая.

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По словам Матвиенко, большинство парламентариев поддерживает этот документ.

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новый закон об уголовном наказании за распространение фейков имеет риск, что журналистов будут сажать за ошибки или субъективное мнение.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ФейкСудСМИВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
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