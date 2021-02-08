В Алтайском крае во время схода снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае в селе Смазнево в результате схода снега с крыши погибли четыре человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Специалисты объяснили гибель группы Дятлова в горах Урала

Отмечается, что снег сошел с крыши зернохранилища. Под завалом оказались восемь человек. Поисковым отрядам на данный момент удалось извлечь из-под снега семь человек. Поиски восьмого человека продолжаются. Четверо из уже найденных погибли.

Из Барнаула в село были направлены бригады Центра медицины катастроф, передает RT.

Восемь человек ранее пострадали во время схода лавины в горах Карачаево-Черкесии. Один человек погиб.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Алтайский КрайСкорая Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры