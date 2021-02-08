В Алтайском крае во время схода снега с крыши погибли четыре человека
В Алтайском крае в селе Смазнево в результате схода снега с крыши погибли четыре человека.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что снег сошел с крыши зернохранилища. Под завалом оказались восемь человек. Поисковым отрядам на данный момент удалось извлечь из-под снега семь человек. Поиски восьмого человека продолжаются. Четверо из уже найденных погибли.
Из Барнаула в село были направлены бригады Центра медицины катастроф, передает RT.
Восемь человек ранее пострадали во время схода лавины в горах Карачаево-Черкесии. Один человек погиб.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 048 / сут.
Умерли
76 661+432 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+19 884 / сут.
- Власти ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нового штамма COVID-19
- Нефть марки Brent подорожала до 60 долларов
- Два человека пострадали во время пожара в офисной высотке в Екатеринбурге
- Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов
- Протестующих в Мьянме разогнали водометами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru