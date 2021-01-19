Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии

Восемь человек пострадали в результате схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал гендиректор «Курортов Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев в Instagram.

По его словам, один человек погиб, еще четверо были найдены живыми, они не пострадали.