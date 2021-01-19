Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии
Восемь человек пострадали в результате схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал гендиректор «Курортов Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев в Instagram.
По его словам, один человек погиб, еще четверо были найдены живыми, они не пострадали.
На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, она началась во вторник утром.
Лавина сошла в понедельник на высоте 2700 метров. Под толщами снега оказались люди, сообщает Ura.ru.
Следователи возбудили дело о халатности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Володин: США сами перечеркнули стандарты демократии
- Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам
- Белоруссия осудила действия Украины в рамках расследования убийства Шермета
- Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии
- Трамп запретил госструктурам США приобретать беспилотники у России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru