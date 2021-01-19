Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии

Восемь человек пострадали в результате схода лавины на горнолыжную трассу в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал гендиректор «Курортов Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев в Instagram.

По его словам, один человек погиб, еще четверо были найдены живыми, они не пострадали.

После схода лавины в горах Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, она началась во вторник утром.

Лавина сошла в понедельник на высоте 2700 метров. Под толщами снега оказались люди, сообщает Ura.ru.

Следователи возбудили дело о халатности.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:ЛавинаКарачаево-черкесия
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