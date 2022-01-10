В Алма-Ате и области за беспорядки задержаны 675 человек

В Алма-Ате и области правоохранители задержали 675 человек за участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал «Хабар 24».

Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд

Отмечается, что такие данные предоставил Комитет национальной безопасности страны. Задержания проводились три дня.

Ранее Организация Объединенных Наций выступила за применение международных норм права по отношению к задержанным в Казахстане.

В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиКазахстан
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