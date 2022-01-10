В Алма-Ате и области за беспорядки задержаны 675 человек

Отмечается, что такие данные предоставил Комитет национальной безопасности страны. Задержания проводились три дня.

Ранее Организация Объединенных Наций выступила за применение международных норм права по отношению к задержанным в Казахстане.

В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.

