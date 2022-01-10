Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.
По его словам, в массовых беспорядках участвовали иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран. Токаев подчеркнул, что беспорядки, без сомнений, являются террористической атакой.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как заявлял первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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