ООН: Международные нормы права должны применяться к задержанным в Казахстане

Организация Объединенных Наций выступила за применение международных норм права по отношению к задержанным в Казахстане. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Дюжаррик отметил, что ООН продолжает следить за происходящим в стране.

В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.

