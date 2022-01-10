ООН: Международные нормы права должны применяться к задержанным в Казахстане
Организация Объединенных Наций выступила за применение международных норм права по отношению к задержанным в Казахстане. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Дюжаррик отметил, что ООН продолжает следить за происходящим в стране.
В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.
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