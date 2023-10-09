В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Афганистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к северу от города Герат с населением порядка 272 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что число жертв землетрясения на западе Афганистана увеличилось до 2,4 тысячи. Тогда землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября недалеко от города Герат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:АфганистанЗемлетрясение

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