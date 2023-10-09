В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Афганистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к северу от города Герат с населением порядка 272 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее, 8 октября, сообщалось, что число жертв землетрясения на западе Афганистана увеличилось до 2,4 тысячи. Тогда землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября недалеко от города Герат, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар упал ниже 99 рублей
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru