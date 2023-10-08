Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2,4 тысячи человек

Число жертв землетрясения на западе Афганистана увеличилось до 2,4 тысячи. Данные привел телеканал TOLO News со ссылкой на руководство страны.

В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами высотой в 1 метр

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что пострадавшими числятся не менее двух тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября недалеко от города Герат. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На востоке Таджикистана 2 октября зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Толчки произошли на глубине 15 километров. О пострадавших не сообщалось, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАфганистан

Горячие новости

Все новости

партнеры