Жертвами землетрясения в Афганистане стали 2,4 тысячи человек
8 октября 202316:46
Число жертв землетрясения на западе Афганистана увеличилось до 2,4 тысячи. Данные привел телеканал TOLO News со ссылкой на руководство страны.
Министерство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что пострадавшими числятся не менее двух тысяч человек.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября недалеко от города Герат. Очаг залегал на глубине 10 километров.
На востоке Таджикистана 2 октября зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Толчки произошли на глубине 15 километров. О пострадавших не сообщалось, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru