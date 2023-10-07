В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

«Предварительно: землетрясение магнитудой 6,3 в 13 км к северо-западу от Матиас-Ромеро, Оахака», — указано в сообщении.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. По словам губернатора Оахаки Саломона Хары Круса, экстренные службы собирают данные о ЧП.

По данным РИА Новости, на фоне землетрясения в Мехико сработали сирены сейсмической тревоги. Толчки ощущались в некоторых районах мексиканской столицы. Население эвакуировалось из домов на короткое время.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

