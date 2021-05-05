В Афганистане от наводнений погибли 34 человека
В результате паводков в Афганистане погибли 34 человека, четверо пострадали и 14 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал 1TV.
Ранее местные власти сообщали, что в провинции Герат погибли 13 жителей. Наводнения также нанесли ущерб в регионах Бадахшан, Баглан, Гор, Дайкунди и Бамиан. При этом известно, что правительство страны сообщало об угрозе ливневых паводков.
В Иране 4 мая установили гибель 10 человек в результате наводнений. Еще один житель числится пропавшим без вести. В конце апреля проливные дожди обрушились на Саудовскую Аравию. Они грозят затоплением некоторых территорий, пишет Газета.ру.
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